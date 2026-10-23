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PSIM Yogyakarta Mencari Kemenangan Perdana, Kondisi Fisik Jadi Sorotan

Jumat, 23 Oktober 2026 – 13:39 WIB
PSIM Yogyakarta Mencari Kemenangan Perdana, Kondisi Fisik Jadi Sorotan - JPNN.com Jogja
Pemain PSIM Yusaku Yamadera dan caretaker Guntur Cahyo Utomo dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan kontra Isenmulang Kalteng FC, Jumat (23/10). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menghadapi Isenmulang Kalteng FC dalam lanjutan BRI Super League pada Sabtu (24/10). Pertandingan ini akan dilangsungkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Provinsi Bali.

Tim tamu PSIM Yogyakarta mempersiapkan diri sebaik mungkin di tengah padatnya jadwal pertandingan yang harus dilakoni.

Sebelum terbang ke Bali, PSIM Yogyakarta terlebih dahulu berhadapan dengan Bhayangkara Presisi di Bandar Lampung.

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Caretaker PSIM Guntur Cahyo Utomo mengakui jeda dua laga tersebut cukup pendek.

"Yang penting bagi kami adalah recovery time karena memang dengan jadwal yang begitu mepet, jarak antarpertandingan yang begitu dekat, pemain butuh istirahat, apalagi dengan kondisi kami yang belum stabil," ujarnya, Jumat (23/10).

Kendati demikian, Guntur dan tim kepelatihan berusaha keras mengembalikan kondisi fisik dan psikis para pemainnya.

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"Kami berharap pertandingan besok mereka sudah kembali pulih, segar dan kami bisa fight secara optimal nanti," kata Guntur.

Senada dengan Guntur, pemain asing PSIM Yogyakarta Yusaku Yamadera mengatakan rekan-rekannya akan berjuang keras untuk meraih poin di pertandingan besok. (mcr25/jpnn)

PSIM Yogyakarta akan menghadapi Isenmulang Kalteng FC dalam lanjutan BRI Super League pada Sabtu sore. Laskar Mataram mengincar kemenagan perdana.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   PSIM Yogyakarta bri super league Guntur Cahyo Utomo Isenmulang Kalteng FC psim jogja psim vs isenmulang super league 2026/2027

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