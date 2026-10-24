Tampil Impresif, PSIM Masih Belum Bisa Raih 3 Poin

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali gagal mengamankan tiga poin penuh dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027. Bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada Sabtu (24/10), Laskar Mataram harus puas bermain imbang tanpa gol 0-0 saat berhadapan dengan Isenmulang Kalteng FC.

Hasil imbang ini memperpanjang tren negatif PSIM yang belum pernah mencatatkan kemenangan hingga pekan ketujuh.

Tambahan satu poin tidak cukup untuk membawa PSIM keluar dari papan bawah sehingga mereka masih tertahan di zona degradasi pada peringkat ke-17 dengan raihan dua poin, sementara Isenmulang FC berada satu strip di atasnya di posisi ke-16 dengan tiga poin.

Anak-anak asuh pelatih sementara Guntur Cahyo Utomo sebenarnya tampil agresif dan menciptakan beberapa peluang matang sejak awal babak pertama.

Pertandingan baru berjalan 36 detik, Adrian Purzycki langsung menebar ancaman lewat tembakan jarak jauh yang masih bisa ditepis kiper Isenmulang, Lucas Frigeri.

Pada menit ke-7, kesalahan passing Frigeri nyaris berbuah gol untuk PSIM. Bola yang diblok oleh Ezequiel Vidal mengarah ke gawang yang kosong, tetapi arahnya masih melebar tipis.

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Dua menit berselang, giliran sundulan Franco Ramos Mingo yang menguji ketangkasan Frigeri, meski bola akhirnya berhasil diamankan.

Isenmulang mulai memberikan perlawanan pada menit ke-15 melalui sepakan spekulasi Firman Ramadhan dari luar kotak penalti yang melambung.