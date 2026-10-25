PSIM Yogyakarta Alihkan Fokus ke Borneo FC

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta masih belum mampu memutus tren negatif tanpa kemenangan hingga pekan ke-7 BRI Super League 2026/2027.

Klub berjuluk Naga Jawa itu harus puas bermain tanpa gol saat melawan Isenmulang Kalteng FC pada Sabtu (24/10) sore.

Menguasai jalannya pertandingan, Pulga Vidal dkk gagal menciptakan gol.

Hasil ini membuat PSIM masih berkutat di zona degradasi hingga pekan ke-7 BRI Super League.

Caretaker PSIM Guntur Cahyo Utomo mengatakan timnya telah mencoba berbagai upaya membongkar pertahanan lawan.

“Kami sudah mencoba, gol yang kami tunggu dan kami coba wujudkan memang belum datang. Hasil ini patut kami syukuri karena kami mendapat tambahan satu poin," kata Guntur.

Alih-alih meratapi hasil pertandingan, ia memilih fokus terhadap pertandingan berikutnya yang tak kalah penting.

"Kami harus bekerja lebih keras lagi dan memperbaiki apa yang belum maksimal pada latihan-latihan berikutnya,” ujarnya.