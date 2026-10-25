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PSIM Yogyakarta Alihkan Fokus ke Borneo FC

Minggu, 25 Oktober 2026 – 13:30 WIB
PSIM Yogyakarta Alihkan Fokus ke Borneo FC - JPNN.com Jogja
Tim PSIM Yogyakarta saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta masih belum mampu memutus tren negatif tanpa kemenangan hingga pekan ke-7 BRI Super League 2026/2027.

Klub berjuluk Naga Jawa itu harus puas bermain tanpa gol saat melawan Isenmulang Kalteng FC pada Sabtu (24/10) sore.

Menguasai jalannya pertandingan, Pulga Vidal dkk gagal menciptakan gol.

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Hasil ini membuat PSIM masih berkutat di zona degradasi hingga pekan ke-7 BRI Super League. 

Caretaker PSIM Guntur Cahyo Utomo mengatakan timnya telah mencoba berbagai upaya membongkar pertahanan lawan.

“Kami sudah mencoba, gol yang kami tunggu dan kami coba wujudkan memang belum datang. Hasil ini patut kami syukuri karena kami mendapat tambahan satu poin," kata Guntur.

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Alih-alih meratapi hasil pertandingan, ia memilih fokus terhadap pertandingan berikutnya yang tak kalah penting. 

"Kami harus bekerja lebih keras lagi dan memperbaiki apa yang belum maksimal pada latihan-latihan berikutnya,” ujarnya. 

PSIM Yogyakarta akan menghadapi Borneo FC di laga berikutnya setelah hanya mendapat satu poin di kandang Isenmulang FC.
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TAGS   PSIM Yogyakarta bri super league Guntur Cahyo Utomo Isenmulang Kalteng FC psim jogja psim psim hari ini

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