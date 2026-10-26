Update Kondisi Frederic Injai, Mulai Ikut Latihan Taktikal PSS Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Semangat dan motivasi tinggi terus ditunjukkan oleh gelandang PSS Sleman Frédéric Injaï dalam menjalani proses pemulihan cedera.

Dukungan penuh dari keluarga serta rekan satu tim menjadi sumber kekuatan utama bagi pemain asal Prancis itu untuk melewati setiap tahapan pemulihan yang ketat.

Perkembangan positif kini mulai terlihat secara nyata. Injaï sudah tampak bergabung dalam sesi latihan taktikal bersama skuad Super Elang Jawa.

Kendati demikian, Injai mengakui bahwa dirinya masih membutuhkan waktu adaptasi sebelum benar-benar berada dalam kondisi siap bertanding penuh.

Dalam keterangannya, Injaï menyebutkan bahwa kondisi fisiknya menunjukkan progres yang membaik di setiap pekannya.

Meski demikian, keterlibatannya dalam latihan taktikal belum menandakan proses pemulihannya telah tuntas 100 persen.

Ia masih harus memantau secara saksama bagaimana pergelangan kakinya merespons rangkaian porsi latihan yang diberikan oleh tim pelatih.

"Kondisi saya sudah membaik, tetapi saya masih dalam fase pemulihan," ungkap Injaï seusai menjalani sesi latihan pada Minggu (25/10) sore di Lapangan Purwobinangun.