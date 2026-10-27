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Fokus Benahi Pertahanan, PSS Sleman Siap Jamu Borneo FC di Maguwoharjo

Selasa, 27 Oktober 2026 – 12:59 WIB
Fokus Benahi Pertahanan, PSS Sleman Siap Jamu Borneo FC di Maguwoharjo - JPNN.com Jogja
Stadion Maguwoharjo tempat berlangsungnya laga PSS Sleman vs Borneo FC. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Menjelang duel sengit kontra Borneo FC Samarinda pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027, PSS Sleman menaruh perhatian ekstra pada penguatan lini pertahanan.

Evaluasi mendalam di sektor belakang menjadi fokus utama Super Elang Jawa demi meredam ancaman lawan sekaligus mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

Laga yang diprediksi berjalan ketat ini akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Selasa (27/10) pukul 15.30 WIB.

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Pelatih kepala PSS Sleman Pieter Huistra menegaskan bahwa serangkaian pembenahan dan taktik bertahan telah diasah selama sesi latihan.

Pelatih asal Belanda itu meminta anak asuhnya untuk tampil disiplin dan mampu menerapkan hasil latihan secara konsisten di bawah tekanan pertandingan sesungguhnya.

“Tentu saja, kami sudah melatih hal-hal seperti ini di lapangan latihan. Sekarang, kami harus menerapkannya dalam pertandingan,” ujar Pieter Huistra dalam sesi konferensi pers di Ruang Media Stadion Maguwoharjo, Senin (26/10/2026).

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Menghadapi Borneo FC yang dikenal memiliki catatan kebobolan minim serta pertahanan solid, Huistra mengakui efektivitas tim lawan menjadi perhatian khusus.

Menurutnya, memperkuat benteng pertahanan PSS adalah pekerjaan rumah mendesak yang harus segera dituntaskan.

PSS Sleman telah mempersiapkan diri untuk melawan Borneo FC di Stadion Maguwoharjo. Lini belakang jadi perhatian.
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TAGS   PSS Sleman pss sleman hari ini PSS Sleman vs Borneo FC super league

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