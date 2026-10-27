Gelandang PSIM Yogyakarta Ze Valente Absen Lawan Borneo FC dan Dewa United

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta dipastikan tidak diperkuat Ze Valente saat menghadapi Borneo Samarinda dan Dewa United di laga selanjutnya.

Pasalnya, pemain asal Portugal itu dikenai sanksi tambahan akibat pelanggaran berbuah kartu merah saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Sebelumnya, Ze Valente telah absen membela PSIM saat ditahan imbang Isenmulang Kalteng FC pada akhir pekan lalu.

Baca Juga: PSIM Yogyakarta Alihkan Fokus ke Borneo FC

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar menanggapi sanksi tambahan yang diterima pemainnya tersebut sebagai pukulan telak.

"Setelah tidak bermain kontra Isenmulang, kami kehilangan Ze untuk dua laga kandang penting kontra Borneo FC dan Dewa United," kata Iksan.

Menurut dia, pelanggaran yang terjadi bukan sebuah kesengajaan.

“Kami yakin Ze bukan pemain yang memiliki niat buruk untuk melukai lawan. Dengan pengalaman dan sepak terjang selama ini, Ze telah membuktikan dirinya menjunjung tinggi sportivitas di atas segalanya,” katanya.

Iksan menegaskan bahwa manajemen PSIM Yogyakarta telah menyampaikan keberatannya terhadap sanksi tambahan tersebut. (mcr25/jpnn)