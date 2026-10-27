Bermain dengan 10 Orang, PSS Sleman Tumbang di Kandang Sendiri

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman harus menelan pil pahit di hadapan pendukungnya sendiri setelah ditumbangkan Borneo FC Samarinda dengan skor 1-2 dalam laga pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Pertandingan sengit tersebut berlangsung di Stadion Internasional Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, DIY, pada Selasa sore (27/10).

Sejak awal babak pertama, kedua tim tampil agresif dan saling jual beli serangan. Borneo FC membuka ancaman berbahaya pada menit ke-13 melalui sepakan keras Juan Villa, meski bola masih melenceng tipis dari gawang PSS yang dikawal Pedro Caracoci.

PSS Sleman merespons pada menit ke-29 lewat skema bola mati. Sepak pojok yang dilepaskan Riko Simanjuntak sukses disambut sundulan rekan setimnya, tetapi belum mampu menggetarkan jala tim tamu.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-38. Berawal dari situasi tendangan sudut, Dandy Sonriza menyambut bola dengan tembakan first time akurat yang merobek gawang PSS, mengubah skor menjadi 1-0 untuk Borneo FC.

Petaka bagi Laskar Sembada datang menjelang turun minum. Pada menit ke-43, Stefan Ashkovski diganjar kartu merah langsung akibat pelanggaran keras di area pertahanan.

Unggul jumlah pemain, Borneo FC menutup babak pertama dengan keunggulan satu gol.

Memasuki babak kedua, Borneo FC memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menekan tuan rumah. Hasilnya terlihat pada menit ke-76 melalui skema serangan balik cepat.