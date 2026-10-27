PSS Sleman Kalah Lagi, Pieter Huistra Sebut Kartu Merah Ubah Dinamika Laga

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pelatih kepala PSS Sleman Pieter Huistra secara terbuka menyesalkan insiden kartu merah yang diterima anak asuhnya saat Laskar Sembada takluk 1-2 dari Borneo FC Samarinda.

Duel sengit pekan ketujuh Super League 2026/2027 tersebut tersaji di Stadion Internasional Maguwoharjo, Kabupaten Sleman pada Selasa sore (27/10).

Akan tetapi, PSS Sleman harus berjuang dengan sepuluh pemain setelah gelandang PSS Stefan Ashkovski diganjar kartu merah langsung pada menit ke-43.

"Kartu merah itu adalah hal yang (berpengaruh) besar dalam pertandingan. Kami harus bertahan lebih baik. Setelah kartu merah, saya pikir keseluruhan dinamika dalam game berubah," ungkap Huistra dalam konferensi pers seusai laga.

Meski berada dalam situasi terjepit dan tertinggal gol lewat tembakan first time Dandy Sonriza (38') babak pertama, serta tambahan gol Borneo FC dari kaki Hugo Samir pada menit ke-76, Huistra memuji ketahanan mental para pemainnya.

Laskar Sembada enggan menyerah begitu saja dan terus mencoba mengambil risiko hingga akhirnya mampu memperkecil kedudukan lewat sundulan Matheus Fornazari memanfaatkan umpan lambung Tocantins.

"Para pemain tidak menyerah. Bahkan saat tertinggal 1-0 dan bermain dengan sepuluh orang, kami mencoba untuk melawan, kami mencoba mengambil risiko, kami menciptakan beberapa peluang, dan pada akhirnya kalah 1-2. Sedikit kurang beruntung," tambahnya.

Pelatih asal Belanda itu juga memahami betul rasa kekecewaan mendalam yang dirasakan oleh suporter, para pemain, serta staf pelatih atas hasil minor di kandang sendiri.