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Riko Simanjuntak Meminta Maaf: Pemain Sudah Berusaha, Inilah Sepak Bola

Rabu, 28 Oktober 2026 – 18:20 WIB
Riko Simanjuntak Meminta Maaf: Pemain Sudah Berusaha, Inilah Sepak Bola - JPNN.com Jogja
Riko Simanjuntak saat bermain melawan Borneo FC Samarinda. Foto: IG @psssleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman belum bisa mendapatkan poin saat menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Maguwoharjo pada Selasa sore (27/10).

Satu gol dari Matheus Fornazari pada menit ke-85 belum cukup untuk mengamankan poin sehingga Riko Simanjuntak dan kawan-kawan dikalahkan tim tamu dengan skor 1-2.

Seusai pertandingan, Riko Simanjuntak langsung menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh PSS Fans. Riko menegaskan bahwa hasil akhir tersebut sangat jauh dari harapan tim.

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“Atas nama seluruh pemain, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh suporter yang hadir langsung di stadion maupun yang tidak dapat hadir. Tentu saja, hasil ini bukanlah hasil yang kami inginkan,” ujar Riko.

Pertandingan sejatinya berjalan sangat kompetitif sejak menit awal. Kedua tim memperagakan jual beli serangan dengan gaya permainan masing-masing.

Namun, dinamika laga berubah drastis setelah salah satu pemain PSS Sleman harus diganjar kartu merah langsung.

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Sebelumnya, Borneo FC Samarinda berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol Rahmad Dandy Sonriza pada menit ke-38.

PSS Sleman kembali takluk dalam laga kandang melawan Borneo FC Samarinda. Riko Simanjuntak meminta maaf.
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TAGS   PSS Sleman pss sleman hari ini riko simanjuntak PSS Sleman vs Borneo FC super league 2026/2027

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