Riko Simanjuntak Meminta Maaf: Pemain Sudah Berusaha, Inilah Sepak Bola

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman belum bisa mendapatkan poin saat menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Maguwoharjo pada Selasa sore (27/10).

Satu gol dari Matheus Fornazari pada menit ke-85 belum cukup untuk mengamankan poin sehingga Riko Simanjuntak dan kawan-kawan dikalahkan tim tamu dengan skor 1-2.

Seusai pertandingan, Riko Simanjuntak langsung menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh PSS Fans. Riko menegaskan bahwa hasil akhir tersebut sangat jauh dari harapan tim.

“Atas nama seluruh pemain, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh suporter yang hadir langsung di stadion maupun yang tidak dapat hadir. Tentu saja, hasil ini bukanlah hasil yang kami inginkan,” ujar Riko.

Pertandingan sejatinya berjalan sangat kompetitif sejak menit awal. Kedua tim memperagakan jual beli serangan dengan gaya permainan masing-masing.

Namun, dinamika laga berubah drastis setelah salah satu pemain PSS Sleman harus diganjar kartu merah langsung.

Bermain dengan sepuluh orang menjadi ujian berat bagi anak asuh Pieter Huistra di hadapan ketangguhan skuad Pesut Etam.

Sebelumnya, Borneo FC Samarinda berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol Rahmad Dandy Sonriza pada menit ke-38.