Pelatih Garudayaksa Menebar Ancaman, Yakin Bisa Menaklukkan PSS Sleman

jogja.jpnn.com, BOGOR - Pertandingan sengit diprediksi akan tersaji pada lanjutan pekan kedelapan BRI Super League 2026/27 saat Garudayaksa FC menjamu PSS Sleman di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (1/11).

Menjelang laga krusial tersebut, Pelatih Kepala Garudayaksa FC Milos Joksic melempar ancaman dan menyatakan optimismenya untuk bisa mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

Joksic mengungkapkan bahwa dirinya bersama jajaran pelatih telah mengantongi peta kekuatan dan analisis mendalam terkait gaya permainan skuad Super Elang Jawa.

Evaluasi tersebut menjadi modal berharga bagi timnya untuk meredam potensi bahaya dari tim tamu.

"Sekarang, persiapan kami menghadapi PSS. Kemarin saya sudah melihat permainan mereka. Opini saya, kami mampu menghadapi mereka dengan baik. Saya yakin itu," tegas Joksic.

Sepanjang pekan ini, persiapan matang terus digembleng di kamp latihan Garudayaksa FC.

Selain pemantapan skema taktik di lapangan, Joksic memberikan perhatian khusus pada efektivitas bola mati (set pieces) sebagai senjata ampuh membongkar barisan pertahanan PSS Sleman.

Para pemain dilaporkan berada dalam performa serta fokus tinggi selama menjalani latihan intensif.