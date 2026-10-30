Gelandang PSS Sleman Ini Mulai Pulih, Berpeluang Tampil Melawan Garudayaksa FC

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Angin segar berembus di skuad PSS Sleman menjelang laga krusial menghadapi Garudayaksa FC pada Minggu malam (1/11). Setelah mengarungi masa pemulihan cedera dan jeda bertanding selama lebih dari enam bulan, gelandang serang bernomor punggung 10 Frédéric Injaï akhirnya resmi kembali merumput dan siap berjuang mengembalikan performa puncaknya.

Pemain asal Prancis itu melakoni debut resminya bersama Super Elang Jawa saat melakoni laga pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 melawan Borneo FC Samarinda di Stadion Maguwoharjo, Selasa (27/10/2026) sore.

Masuk pada awal babak kedua menggantikan Arda Alfareza, momen ini menjadi penanda penting kembalinya sang joker lapangan tengah PSS Sleman.

Pelatih Kepala PSS Sleman Pieter Huistra mengakui bahwa keputusan memasukkan Frédéric pada laga sebelumnya diwarnai sedikit spekulasi.

Secara kondisi ideal, sang pemain sejatinya belum diproyeksikan tampil penuh dalam satu babak.

“Pada pertandingan sebelumnya, kami mengambil sedikit risiko dengan memainkannya. Dia belum 100 persen siap. Rencananya, dia hanya akan bermain sekitar 10 menit untuk memberinya kesempatan merasakan atmosfer pertandingan,” ujar Pieter Huistra seusai memimpin sesi latihan di Lapangan Pakembinangun, Kamis sore (29/10).

Namun, dinamika di lapangan memaksa tim pelatih mengubah strategi lebih cepat. Meskipun harus bekerja ekstra keras pada laga debutnya, Pieter berharap kondisi fisik Frédéric makin mantap sehingga dapat diboyong dalam rombongan tim untuk meladeni Garudayaksa FC.

Bagi Frédéric, kembali mengolah si kulit bundar bersama rekan-rekannya memberikan motivasi dan kebahagiaan tersendiri setelah menepi cukup lama dari lapangan hijau.