Titik Terang Upaya Renovasi Stadion Mandala Krida, Suporter PSIM Bisa Tersenyum

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada pengembangan penyidikan dalam kasus pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Dengan demikian, proses renovasi markas PSIM Yogyakarta itu bisa dilanjutkan oleh pemerintah daerah.

Kejelasan soal status kasus korupsi di Stadion Mandala Krida sebelumnya sempat dipertanyakan oleh kelompok suporter PSIM saat aksi damai di Titik Nol Kilometer pada Rabu (28/10). Mereka mendesak KPK agar mengusut tuntas kasus tersebut.

Tuntutan kelompok suporter itu langsung direspons oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Jumat (30/10).

Baca Juga: Gelandang PSIM Yogyakarta Ze Valente Absen Lawan Borneo FC dan Dewa United

Menurut Budi, perkara tindak pidana korupsi terkait pembangunan Stadion Mandala Krida telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

“Oleh karena itu, KPK mempersilakan Pemerintah DIY untuk kembali memanfaatkannya secara optimal," kata Budi.

Kasus korupsi Stadion Mandala Krida Yogyakarta berawal dari proyek renovasi yang menggunakan APBD DIY Tahun Anggaran 2016–2017.

Baca Juga: PSIM Yogyakarta Alihkan Fokus ke Borneo FC

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan praktik persekongkolan lelang pada 2018.

KPK kemudian menyelidiki kasus tersebut dan menetapkan Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) DIY Edy Wahyudi sebagai tersangka.