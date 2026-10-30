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Masih Pemulihan Cedera Lutut, Moussa Bagayoko Bakal Absen 3 Pekan

Jumat, 30 Oktober 2026 – 19:24 WIB
Masih Pemulihan Cedera Lutut, Moussa Bagayoko Bakal Absen 3 Pekan - JPNN.com Jogja
Gelandang ayar PSS Sleman Moussa Bagayoko. Foto: IG @PSSSLEMAN

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Tim medis PSS Sleman terus memantau perkembangan kondisi gelandang asing asal Mali Moussa Bagayoko. Sang pemain dipastikan masih membutuhkan waktu pemulihan sekitar dua hingga tiga pekan ke depan sebelum bisa kembali merumput membela Super Elang Jawa.

Saat ini, Bagayoko masih menjalani program latihan terpisah di bawah pengawasan intensif tim medis klub.

Kondisi tersebut membuatnya dipastikan absen memperkuat lini tengah PSS Sleman dalam waktu dekat, termasuk pada laga tandang mendatang melawan Garudayaksa.

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Cedera yang dialami Bagayoko didapat saat PSS Sleman berlaga di Stadion Maguwoharjo menghadapi PSM Makassar pada Minggu (11/10).

Dalam pertandingan tersebut, sang gelandang terpaksa ditarik keluar lebih awal dan langsung dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan penunjang.

Pelatih Kepala PSS Sleman Pieter Huistra mengonfirmasi bahwa penanganan cepat langsung dilakukan sesaat setelah kejadian.

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"Ia sempat dibawa ke rumah sakit. Tim medis telah memeriksanya dan mengalami cedera ringan. Kami memperkirakan Moussa absen sekitar tiga atau empat minggu," ujar Pieter Huistra.

Memasuki akhir Oktober, perkembangan pemulihan Bagayoko terus menunjukkan arah positif, meski ia masih membutuhkan masa rehabilitasi lanjutan untuk mengembalikan kebugaran fisiknya.

Gelandan asing PSS Sleman Moussa Bagayoko masih mengalami cedera lutut. Dia diperkirakan masih absen beberapa pekan ke depan.
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