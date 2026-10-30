Kantongi Modal Berharga, Borneo FC Siap Tantang PSIM di Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Borneo FC Samarinda mengantongi modal berharga menjelang laga tandang menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Suntikan rasa percaya diri skuad berjuluk Pesut Etam ini tak lepas dari hasil positif yang diraih pada laga sebelumnya. Kemenangan tipis 2-1 atas PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo, Selasa lalu, menjadi pemicu motivasi bagi tim.

Pelatih Kepala Borneo FC Mauro Jeronimo mengonfirmasi bahwa raihan tiga poin tersebut memberikan tambahan energi positif bagi anak-asuhnya di tengah padatnya jadwal kompetisi.

"Tentu saja, kemenangan selalu menjadi motivasi. Jelas, ketika semua pengorbanan terbayar dengan raihan tiga poin, hal itu memberikan dorongan semangat bagi kami untuk pertandingan berikutnya," ujar Mauro Jeronimo dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (30/10/2026).

Meski atmosfer tim sedang dinaungi motivasi tinggi, juru taktik berkebangsaan Portugal itu mengakui bahwa kondisi anak asuhnya diuji oleh jadwal yang sangat ketat.

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Pesut Etam harus melakoni tiga pertandingan marathon dalam kurun waktu 10 hari, ditambah perjalanan antarkota yang cukup menguras stamina.

Untuk menyiasati kelelahan fisik pemain, Jeronimo menerapkan strategi rotasi pemain secara berkala agar kebugaran tim tetap terjaga di setiap pertandingan.