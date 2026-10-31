Jadwal Padat Borneo FC, Coach Jeronimo Isyaratkan Rotasi Pemain saat Melawan PSIM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Di tengah padatnya jadwal BRI Super League 2026/27 serta perjalanan jauh yang menguras tenaga, Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang tiga poin krusial.

Pada laga pekan sebelumnya, skuat berjuluk Pesut Etam tersebut sukses memetik kemenangan tipis 2-1 atas PSS Sleman.

Hasil ini menjadi modal yang sangat berharga setelah tim harus melakoni tiga pertandingan marathon hanya dalam kurun waktu 10 hari.

Situasi tersebut memaksa pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo untuk memutar otak dalam menjaga kebugaran para pemainnya agar tetap tampil maksimal di lapangan.

Hasil positif di Sleman tak hanya menambah poin di papan klasemen, tetapi juga menyuntikkan dorongan psikologis yang berharga sebelum kembali bertarung di laga berikutnya.

Pelatih asal Spanyol tersebut mengakui bahwa timnya sedang berhadapan dengan situasi yang tidak mudah.

Selain keterbatasan waktu pemulihan fisik, perjalanan antarkota turut menjadi tantangan tersendiri bagi kebugaran skuadnya.

"Tentu saja, kemenangan selalu menjadi motivasi. Perlu diingat bahwa kami baru saja menjalani tiga pertandingan dalam 10 hari, ditambah dengan perjalanan. Kami juga mencoba melakukan rotasi pemain agar tim memiliki tenaga yang lebih segar," ujar Mauro Jeronimo.