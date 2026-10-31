Rencana Renovasi Stadion Mandala Krida Masih Menunggu Hasil Analisis Tim UGM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Renovasi Stadion Mandala Krida di Kota Yogyakarta bisa dimulai setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan lampu hijau kepada pemerintah daerah.

Optimalisasi stadion tersebut juga didorong oleh Komisi D DPRD DIY seusai proses hukum kasus korupsi itu tuntas.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY Anton Prabu Semendawai menyatakan kesiapan pihaknya dalam membahas usulan anggaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) renovasi stadion.

"Kami dari Komisi D DPRD DIY siap," katanya, Jumat (30/10).

Menurut dia, hal yang tidak kalah penting adalah hasil analisis teknis terhadap kondisi bangunan stadion.

Analisis ini dikerjakan langsung oleh tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Saat ini masih menunggu hasil analisis dari tim UGM. Setelah selesai analisis, nanti UGM akan menyampaikan kondisi Stadion Mandala Krida dan rekomendasi perbaikannya," ujarnya.

Adapun hasil analisis tersebut nantinya akan menjadi landasan teknis Pemerintah DIY dalam mengambil langkah penanganan stadion.