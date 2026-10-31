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Alasan PSIM Menunjuk Risto Vidakovic Sebagai Pelatih Kepala

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 16:37 WIB
Alasan PSIM Menunjuk Risto Vidakovic Sebagai Pelatih Kepala - JPNN.com Jogja
Risto Vidakovic jadi pelatih anyar PSIM Yogyakarta. Foto: MO PSS SLEMAN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akhirnya menunjuk Risto Vidakovic sebagai pelatih kepala. Pelatih asal Serbia itu diperkenalkan kepada PSIM fan pada Sabtu (31/10).

Risto Vidakovic bukan nama baru di kancah persepakbolaan Indonesia. Dia tercatat pernah melatih Borneo FC dan PSS Sleman.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengungkapkan alasan di balik penunjukan Risto sebagai nakhoda baru Laskar Mataram.

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“Keputusan ini diambil berdasarkan analisis taktis objektif sekaligus rekam jejaknya sudah teruji di iklim sepak bola Indonesia. Ia memahami bagaimana kultur, tekanan, dan gaya kompetisi di sepak bola nasional,” ujarnya.

Di pinggir lapangan nantinya Risto akan ditemani asisten pelatih yaitu Edin Prljaca.

“Chemistry dan pemahaman sistem kerja sudah terbangun di antara keduanya diharapkan mampu memangkas waktu adaptasi sehingga filosofi permainan tim bisa langsung diimplementasikan saat pertandingan,” kata Ihsan.

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Setelah merombak susunan kepelatihan, manajemen berharap PSIM Yogyakarta bisa kembali bangkit dari keterpurukan di awal musim ini.

Seluruh elemen tim dituntut untuk bekerja keras menunjukkan komitmen mereka demi menghadirkan kemenangan yang sudah lama dinanti. (mcr25/jpnn)

Risto Vidakovic resmi diperkenalkan sebagai pelatih anyar PSIM Yogyakarta. Pengalaman dan rekam jejak jadi pertimbangan.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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