Kolektivitas Jadi Senjata PSS Sleman untuk Membungkam Garudayaksa

jogja.jpnn.com, BOGOR - PSS Sleman bersiap melakoni laga penting menghadapi Garudayaksa FC pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (1/11) pukul 19.00 WIB.

Mengusung misi membawa pulang tiga poin, pelatih kepala PSS Sleman Pieter Huistra menekankan bahwa kolektivitas dan disiplin taktik menjadi kunci utama untuk meredam kekuatan tuan rumah.

Menurut pelatih asal Belanda tersebut, kerja sama tim dan kedewasaan taktik adalah aspek yang sangat vital untuk bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

“Kami melakukan persiapan dengan cara yang sama seperti ketika menghadapi tim-tim lainnya. Kami berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dan pengetahuan mengenai lawan. Informasi tersebut kemudian kami manfaatkan dalam sesi latihan untuk meningkatkan kualitas tim,” ujar Pieter Huistra, dikutip dari laman resmi I.League.

Ia menambahkan bahwa terdapat perbedaan besar dalam tuntutan kompetisi kasta atas. Kualitas individu pemain memang berperan penting, tetapi tidak akan cukup saat tidak ditopang oleh pemahaman taktik serta kerja sama tim yang solid.

“Seperti yang disampaikan Cleberson, aspek taktik jauh lebih penting di Super League dibandingkan Championship. Di Championship, kami mungkin bisa lebih mengandalkan kualitas individu. Namun di Super League, kita sangat membutuhkan kerja sama sebagai sebuah tim,” jelasnya mendalam.

Di tengah padatnya jadwal pertandingan, skuad berjuluk Super Elang Jawa itu hanya memiliki waktu persiapan yang relatif singkat.

Kendati demikian, jajaran pelatih dan pemain enggan menjadikannya sebagai alasan untuk mengendurkan fokus.