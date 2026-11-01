Epic Comeback, PSIM Akhirnya Menang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akhirnya berhasil memecah kebuntuan dan mendapatkan kemenangan perdana mereka di kompetisi BRI Super League 2026/2027.

Bermain di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu sore (1/11), skuad berjuluk Laskar Mataram itu sukses melakukan aksi epic comeback dengan menumbangkan Borneo FC lewat skor tipis 2-1 pada laga pekan kedelapan.

Kemenangan ini menjadi titik balik berharga bagi PSIM setelah dalam tujuh laga sebelumnya selalu gagal meraih poin penuh.

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Sejak peluit babak pertama dibunyikan, laga berlangsung sengit. Kedua tim saling jual beli serangan demi mencetak gol pembuka.

PSIM lebih dahulu mengancam pada menit ke-31 lewat tendangan voli keras Ezequiel Vidal, tetapi sepakannya masih bisa ditepis kiper Borneo FC, Kadú Monteiro, yang sempat mengalami cedera ringan pada tangan akibat kerasnya bola.

Tak lama berselang, Borneo FC justru berhasil mengejutkan publik tuan rumah.

Memanfaatkan umpan terobosan dari lini tengah, Asgal Habib (26) berhasil membobol gawang PSIM yang dikawal Cahya Supriadi. Gol tersebut membawa Borneo FC unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, PSIM berupaya merespons cepat. Ezequiel Vidal kembali melepaskan tembakan terukur ke pojok gawang pada menit ke-35, tetapi Kadú Monteiro kembali tampil gemilang untuk menyelamatkan gawang Pesut Etam. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum.