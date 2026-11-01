Kemenangan Atas Borneo FC Jadi Modal Penting PSIM untuk Start Ulang di Super League

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akhirnya meraih kemenangan perdana mereka di kompetisi BRI Super League 2026/2027 setelah menumbangkan Borneo FC dengan skor tipis 2-1.

Pertandingan pekan kedelapan yang digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11/2026) tersebut menjadi titik balik krusial bagi skuad berjuluk Laskar Mataram usai melewati tujuh laga beruntun tanpa kemenangan.

Kemenangan emosional ini juga menjadi modal berharga bagi PSIM yang baru saja resmi mengontrak Risto Vidakovic sebagai pelatih kepala baru.

Mantan juru taktik PSS Sleman tersebut nantinya akan didampingi oleh asisten pelatih Edin Prljaca untuk mengarungi sisa musim kompetisi.

Pelatih sementara PSIM Yogyakarta Guntur Cahyo Utomo mengapresiasi tinggi kerja keras para pemain serta doa dari seluruh pendukung yang tak pernah henti memberikan semangat.

"Ada banyak sekali peluang yang kami ciptakan, memang kami sangat dominan. Cuma, ada satu kejadian tiba-tiba setelah restart dan terjadi gol," kata Guntur dalam konferensi pers seusai pertandingan.

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Guntur menegaskan bahwa hasil manis ini menjadi pijakan utama bagi PSIM untuk memulai lembaran baru secara kompetitif di bawah nakhoda baru.

"Pertandingan yang menurut saya sangat emosional karena ini adalah 3 poin pertama dan ini adalah start kami memulai ulang sebagai tim yang kompetitif di BRI Super League 2026-2027 mendatang," pungkasnya.