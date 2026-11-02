Enggan Berpuas Diri, PSIM Yogyakarta Alihkan Fokus ke Laga Lawan Dewa United

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akhirnya mengakhiri tren negatif saat menjamu Borneo FC Samarinda pada kepan ke-8 BRI Super League di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu (1/11).

Cahya Supriadi dkk mencatatkan kemenangan pertama mereka setelah melewatkan tujuh pekan tanpa tiga poin.

Kemenangan 2-1 atas Borneo FC Samarinda membuat Laskar Mataram keluar dari zona degradasi.

Baca Juga: Kemenangan Atas Borneo FC Jadi Modal Penting PSIM untuk Start Ulang di Super League

Caretaker PSIM Guntur Cahyo Utomo meminta anak asuhnya mengalihkan fokus ke depan.

Setelah laga ini, PSIM akan bertemu lawan kuat lainnya yaitu Dewa United.

“Izinkan kami merayakan sejenak kemenangan ini, berikutnya kami harus fokus karena Dewa United sudah menunggu di hari Jumat," ujar Guntur.

Dia mengingatkan bahwa perjalanan tim ini masih panjang dan membutuhkan tenaga yang penuh untuk setiap pertandingannya.

"Kami baru menjalani delapan pertandingan dan saya pikir kompetisi liga tahun ini merupakan salah satu yang paling ketat sehingga kami juga harus bekerja lagi,” ujarnya.