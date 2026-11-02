Pieter Huistra Ungkap Masalah PSS Sleman, Harus Segera Dibenahi

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman kembali harus gigit jari karena gagal mendapatkan poin saat menjalani laga tandang di markas Garudayaksa pada Minggu malam (1/11).

Pertandingan pekan ke-8 yang berlangsung di Stadion Pakansari Bogor itu dimenangkan oleh tuan rumah dengan skor 3-1.

Tim asuhan pelatih Pieter Huistra bahkan sudah harus tertinggal dua gol lebih dahulu pada babak pertama lewat aksi Brian Rubio pada menit ke-12 dan Jayro Jean pada menit ke-18.

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PSS sempat membuka asa memperkecil ketertinggalan melalui gol Gustavo Tocantins di menit ke-71.

Namun, Garudayaksa FC kembali memperlebar keunggulan pada menit ke-76 setelah bek PSS Cleberson melakukan gol bunuh diri saat berupaya mengadang pergerakan Brian Rubio.

Hasil minus kemarin memperpanjang tren negatif Super Elang Jawa. Ini menjadi kekalahan ketiga secara beruntun yang dialami PSS dalam tiga laga terakhirnya.

Dua laga sebelumnya Super Elang Jawa kalah 1-2 dari Borneo FC Samarinda di kandang dan menyerah 1-2 saat melawat ke markas Persik Kediri.

Menanggapi kekalahan dari Garudayaksa FC, Pelatih Kepala PSS Sleman Pieter Huistra secara terbuka mengakui bahwa lini pertahanan timnya masih menjadi masalah utama yang harus segera dibenahi.