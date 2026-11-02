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Borneo FC Langsung Berbenah Setelah Ditaklukkan PSIM

Senin, 02 November 2026 – 19:15 WIB
Borneo FC Langsung Berbenah Setelah Ditaklukkan PSIM - JPNN.com Jogja
Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo. Foto: Borneo FC.

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keunggulan terlebih dahulu ternyata belum cukup bagi Borneo FC Samarinda untuk membawa pulang poin saat melawat ke markas PSIM Yogyakarta.

Bertanding pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27, skuad Pesut Etam kehilangan kendali permainan di babak kedua hingga akhirnya takluk 1-2 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11) sore.

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo menilai kekalahan tersebut menelanjangi persoalan konsistensi permainan anak asuhnya. Ia melihat adanya perbedaan performa yang sangat mencolok antara babak pertama dan kedua.

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"Menurut saya, pertandingan ini terbagi menjadi dua babak yang sangat berbeda. Pada 30 hingga 35 menit pertama, kami tidak bermain dengan baik. Kami kurang intensitas dalam duel-duel perebutan bola. Bahkan saat menguasai bola, kami kesulitan—banyak operan yang meleset dan kontrol bola yang buruk," tutur pelatih asal Portugal tersebut usai laga.

Meski tidak tampil dominan sejak menit awal, Borneo FC mampu mencuri keunggulan lebih dulu pada menit ke-33.

Gelandang Asgal Habib Altarik berhasil memaksimalkan umpan panjang Aditya Warman untuk membobol gawang Laskar Mataram sekaligus membawa tim tamu memimpin 1-0.

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"Kami tidak setajam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meski begitu, kami menutup babak pertama dengan lebih baik setelah mencetak gol," ungkap Jeronimo.

Dia mengatakan anak asuhnya tidak menciptakan banyak peluang pada babak pertama, tetapi justru bisa mencetak gol. Performas sebaliknya terjadi saat babak kedua.

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo mengatakan akan mengevaluasi permainan anak asuhnya saat kalah di kandang PSIM Yogyakarta.
Sumber ileague.id
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TAGS   PSIM Yogyakarta Borneo FC psim vs borneo fc super league mauro jeronimo

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