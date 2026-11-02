Savio Sheva Lega PSIM Akhirnya Dapat 3 Poin

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Hasil manis akhirnya diraih PSIM Yogyakarta pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27. Berlaga di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11), skuad Laskar Mataram berhasil mengamankan kemenangan perdana seusai menundukkan Borneo FC Samarinda dengan skor tipis 2-1.

Dalam laga tersebut, PSIM sempat tertinggal lebih dahulu setelah pemain Borneo FC Asgal Habib, memecah kebuntuan pada menit ke-34.

Namun, Laskar Mataram bangkit di babak kedua dan membalikkan keadaan melalui gol Adrian Purzycki pada menit ke-57 serta tembakan Savio Sheva di menit ke-64.

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Tiga poin perdana ini terasa sangat spesial bagi PSIM. Hasil ini sekaligus menghentikan tren negatif Laskar Mataram yang harus melewati tujuh pertandingan awal musim tanpa kemenangan, dengan perincian dua kali imbang dan lima kali kalah.

Pemain PSIM Savio Sheva mengapresiasi kerja keras seluruh rekan setimnya yang tampil spartan di lapangan.

Ia mengungkapkan bahwa skuad Laskar Mataram memiliki motivasi serta tekad bulat yang sama untuk mengakhiri puasa kemenangan.

“Kami tahu sendiri pada tujuh pertandingan kami belum mendapatkan kemenangan. Akhirnya pada laga hari ini kami bisa mendapatkan kemenangan yang dinantikan. Tentu ini adalah hasil kerja keras dari semua pemain,” ujar Savio Sheva seusai pertandingan.

Pahlawan penentu kemenangan PSIM tersebut juga secara khusus mempersembahkan gol yang dicetaknya untuk para pendukung setia Laskar Mataram.