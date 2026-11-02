Seusai Menaklukkan PSS Sleman, Pelatih Garudayaksa Belum Puas

jogja.jpnn.com, BOGOR - Garudayaksa FC sukses mengamankan tiga poin krusial seusai menundukkan PSS Sleman dengan skor 3-1 dalam laga pekan kedelapan BRI Super League 2026/27 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (1/11).

Meski berhasil mengamankan poin penuh di kandang, sang juru taktik menegaskan bahwa timnya masih memiliki banyak pekerjaan rumah.

Tiga gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Brian Rubio pada menit ke-11, Jayro Jean pada menit ke-18, serta gol bunuh diri bek PSS Sleman, Cleberson, pada menit ke-76.

PSS Sleman hanya sempat memperkecil kedudukan melalui aksi Gustavo Tocantins di menit ke-71.

Pertandingan tersebut juga diwarnai kartu merah yang diterima bek PSS Sleman Kevin Gomes pada menit ke-38 yang memaksa tim tamu bermain dengan 10 orang di sisa laga.

Seusai pertandingan, Pelatih Kepala Garudayaksa FC Milos Joksic mengaku lega sekaligus puas dengan hasil maksimal yang diraih anak asuhnya setelah melewati tekanan besar dalam beberapa pekan terakhir.

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"Saya sangat senang kami bisa meraih tiga poin. Kami berada di bawah tekanan besar sebelum pertandingan ini karena kalah di menit-menit akhir dalam laga sebelumnya. Kami tahu harus memberikan segalanya untuk menang," ujar Milos Joksic dalam sesi konferensi pers usai laga.

Milos memberikan apresiasi serta selamat kepada para pemainnya yang dinilai mampu mengelola tekanan dengan baik di lapangan, meski ia memberikan catatan terhadap efisiensi penyelesaian akhir dan sektor pertahanan.