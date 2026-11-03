Tatap Laga Perdana League Cup Kontra PSGC Ciamis, PSS Sleman Siap Rotasi Pemain

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman siap memulai kiprahnya di ajang League Cup 2026/2027. Tim berjuluk Super Elang Jawa itu dipastikan tergabung dalam Grup F bersama Garudayaksa FC dan PSGC Ciamis.

Sesuai hasil undian, kompetisi baru ini melibatkan 36 tim yang berasal dari ajang BRI Super League dan Championship, yang terbagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L) dengan format masing-masing dihuni tiga tim.

Meski mengetahui peta persaingan di fase grup, pelatih kepala PSS Sleman Pieter Huistra menegaskan bahwa fokus utama timnya tetap tertuju penuh pada kompetisi reguler BRI Super League 2026/2027.

Kendati demikian, Laskar Sembada tetap mengusung profesionalisme tinggi saat menjajal kekuatan PSGC Ciamis pada laga perdana yang digelar Rabu (4/11) sore.

Menjelang laga pembuka tersebut, Pieter Huistra menyambut positif hadirnya turnamen ini. Walau dihadapkan pada jadwal yang relatif padat seusai melakoni laga tandang melawan Garudayaksa.

"Ini pertama kalinya kami berlaga di League Cup. Jadi, mari lihat bagaimana nanti jalannya. Menurut saya sangat menarik ada kompetisi piala (cup) seperti ini di Indonesia. Tentu saja untuk dua pertandingan pertama ini jadwalnya sangat padat. Kami baru saja kembali dari Bogor untuk bertanding dan sekarang harus main lagi. Akan tetapi, tidak apa-apa, mari bertanding," ujar Pieter Huistra saat konferensi pers, Selasa (3/11).

Terkait peta kekuatan calon lawan, pelatih asal Belanda itu mengaku telah melakukan analisis video terhadap permainan PSGC Ciamis.

Ia mengimbau anak asuhnya untuk mewaspadai kejutan serta keberadaan sejumlah pemain pilar lawan, termasuk striker asing Ezechiel N'Douassel dan mantan penggawa PSS Iman Fathurahman.