3 Pemain Asing PSS Sleman yang Akan Merumput di League Cup

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman siap melakoni laga perdana ajang League Cup 2026/2027 menghadapi PSGC Ciamis pada Rabu (4/11) sore. Berdasarkan hasil undian, tim berjuluk Super Elang Jawa ini tergabung dalam Grup F bersama Garudayaksa FC dan PSGC Ciamis.

Kompetisi League Cup 2026/2027 sendiri diikuti oleh 36 tim yang berasal dari kasta BRI Super League dan Championship, yang terbagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L) dengan format tiga tim per grup.

Sesuai regulasi kompetisi piala ini, setiap tim peserta dibatasi hanya dapat mendaftarkan dan menurunkan maksimal tiga pemain asing.

Pelatih kepala PSS Sleman Pieter Huistra mengonfirmasi telah menentukan tiga nama legiun asing yang siap diturunkan untuk dua pertandingan di fase grup.

Ketiga pemain asing pilihan Pieter Huistra tersebut adalah Lucão (bek tengah asal Brasil), Stefan Ashkovski (winger asal Makedonia Utara), dan Gustavo Tocantins (penyerang tengah asal Brasil).

"Pertama-tama, kami harus mengambil keputusan mengenai pemain asing mana yang bisa kami daftarkan untuk dua laga ini. Jadi, kami memilih Lucão, Stefan Ashkovski, dan Gustavo Tocantins. Inilah tiga pemain tersebut," ujar Pieter Huistra saat konferensi pers pada Selasa (3/11).

Kendati mengarungi kompetisi piala, Pieter Huistra menegaskan bahwa fokus utama PSS Sleman musim ini tetap tertuju penuh pada kompetisi utama BRI Super League 2026/2027.

Oleh karena itu, laga League Cup akan dimaksimalkan untuk merotasi pemain agar kondisi fisik skuad tetap terjaga.