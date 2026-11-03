PSS Sleman Tetap Ingin Tampil Dominan di League Cup

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman bersiap melakoni laga perdana ajang League Cup 2026/2027 dengan menghadapi PSGC Ciamis pada Rabu (4/11) sore. Dalam kompetisi ini, tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut tergabung di Grup F bersama Garudayaksa FC dan PSGC Ciamis.

Turnamen League Cup 2026/2027 diikuti oleh 36 tim yang berasal dari kasta BRI Super League dan Championship, yang terbagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L) dengan format tiga tim per grup.

Meski harus melakukan rotasi pemain akibat pembatasan regulasi pemain asing dan jadwal padat, pelatih kepala PSS Sleman Pieter Huistra menegaskan bahwa Laskar Sembada tidak akan mengubah identitas permainan mereka.

Para penggawa PSS Sleman tetap diinstruksikan untuk tampil dominan dan menguasai jalannya pertandingan.

"Saya ingin tim tampil dominan dan memegang inisiatif permainan. Khusus untuk laga besok, saya rasa kami harus menunjukkan hal itu. Itulah gaya bermain yang disukai Sleman dan kami harus tetap berpegang teguh pada filosofi tersebut," ujar Pieter Huistra menjelang pertandingan pada Selasa (3/11).

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama tim dari lini depan dalam menjaga kedalaman pertahanan.

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"Mungkin di satu atau dua pertandingan terakhir kami tampil sedikit lebih bertahan. Namun, pertahanan itu selalu dimulai dari lini depan. Jika penyerang dan pemain tengah melakukan tugasnya dengan baik dalam menekan, pekerjaan lini belakang akan jadi lebih mudah. Jadi, besok kami akan tampil dengan energi segar dan cara bermain yang seharusnya," lanjutnya.

Sesuai aturan pendaftaran, PSS Sleman memilih tiga pemain asing untuk berlaga di dua pertandingan fase grup, yakni Lucão (Brasil/bek tengah), Stefan Ashkovski (Makedonia Utara/winger), dan Gustavo Tocantins (Brasil/penyerang tengah).