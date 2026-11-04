Beri Ruang Pemain Lokal dan EPA, PSIM Siap Tempur di League Cup

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta siap mengarungi kompetisi League Cup 2026/2027 dengan komposisi pemain yang segar.

Manajemen Laskar Mataram memutuskan untuk memberikan kesempatan unjuk gigi bagi para pemain lokal serta mempromosikan talenta muda dari Elite Pro Academy (EPA).

Dalam ajang League Cup ini, PSIM Yogyakarta tergabung dalam satu grup bersama Persikad Depok dan Persiku Kudus.

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Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar menyatakan bahwa turnamen ini menjadi wadah yang sangat krusial, terutama bagi para pemain lokal yang menit bermainnya masih minim di kompetisi reguler.

Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan tim pelatih untuk melakukan rotasi pemain.

"Maka dari itu, ajang ini menjadi kesempatan berharga bagi pemain lokal dengan menit bermain minim di liga untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka," ujar Iksan.

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Tidak hanya pemain pelapis di tim utama, manajemen PSIM juga mendaftarkan enam pemain muda dari akademi mereka. Keenam pemain tersebut merupakan pilihan dari skuad EPA U-18 dan U-20.

Langkah ini diambil sebagai strategi jangka panjang klub dalam mempercepat proses regenerasi pemain di dalam tim.