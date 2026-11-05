JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Menjamu Dewa United, PSIM Belum Bisa Didampingi Pelatih Baru

Menjamu Dewa United, PSIM Belum Bisa Didampingi Pelatih Baru

Kamis, 05 November 2026 – 21:22 WIB
Menjamu Dewa United, PSIM Belum Bisa Didampingi Pelatih Baru - JPNN.com Jogja
Caretaker PSIM Yogyakarta Guntur Cahyo Utomo dan pemain Raka Cahyana di sesi konferensi pers jelang laga, Kamis (5/11). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menjamu Dewa United pada pekan ke-9 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Jumat (6/11).

Tim berjuluk Naga Jawa itu bertekad melanjutkan tren positif setelah berhasil mendapatkan kemenangan perdana saat melawan Borneo FC Samarinda pada laga sebelumnya.

Kendati demikian, pertandingan kontra Dewa United tidak akan mudah bagi penggawa Laskar Mataram karena lawan mereka berada di papan atas klasemen sementara Super League.

Baca Juga:

Tim berjuluk Banten Warriors itu berada di peringkat dua dengan raihan 17 poin.

Sedangkan PSIM saat ini berada di peringkat 15 dengan capaian lima poin.

Caretaker PSIM Yogyakarta Guntur Cahyo Utomo masih akan memimpin Cahya Supriadi dan kawan-kawan.

Baca Juga:

Pasalnya, pelatih PSIM Yogyakarta Risto Vidacovic belum bisa turun langsung di pinggir lapangan.

"Saya akan punya lebih banyak andil secara fisik di pinggir lapangan. Namun, barangkali akan ada perspektif baru dari Coach Risto yang akan memberikan analisa lebih tajam mengenai apa yang harus saya lakukan di pinggir lapangan besok,” katanya, Kamis (5/11).

PSIM Yogyakarta akan menjamu Dewa United dilanjutkan kompetisi Super League, besok sore. Namun, pelatih baru mereka belum bisa bergabung di pinggir lapangan.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta dewa United bri super league Guntur Cahyo Utomo psim hari ini psim jogja psim vs borneo fc super league 2026/2027

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU