Menjamu Dewa United, PSIM Belum Bisa Didampingi Pelatih Baru

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menjamu Dewa United pada pekan ke-9 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Jumat (6/11).

Tim berjuluk Naga Jawa itu bertekad melanjutkan tren positif setelah berhasil mendapatkan kemenangan perdana saat melawan Borneo FC Samarinda pada laga sebelumnya.

Kendati demikian, pertandingan kontra Dewa United tidak akan mudah bagi penggawa Laskar Mataram karena lawan mereka berada di papan atas klasemen sementara Super League.

Tim berjuluk Banten Warriors itu berada di peringkat dua dengan raihan 17 poin.

Sedangkan PSIM saat ini berada di peringkat 15 dengan capaian lima poin.

Caretaker PSIM Yogyakarta Guntur Cahyo Utomo masih akan memimpin Cahya Supriadi dan kawan-kawan.

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Pasalnya, pelatih PSIM Yogyakarta Risto Vidacovic belum bisa turun langsung di pinggir lapangan.

"Saya akan punya lebih banyak andil secara fisik di pinggir lapangan. Namun, barangkali akan ada perspektif baru dari Coach Risto yang akan memberikan analisa lebih tajam mengenai apa yang harus saya lakukan di pinggir lapangan besok,” katanya, Kamis (5/11).