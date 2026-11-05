Kemenangan di League Cup Modal Penting PSS Sleman untuk Melanjutkan Super League

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman sukses memetik hasil maksimal pada pertandingan pembukaan Grup F I.League Cup 2025/2026.

Tampil di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu (4/11/2026) sore WIB, skuad Super Elang Jawa membantai tim tamu PSGC Ciamis dengan skor mencolok 6-0.

Hasil manis ini menjadi amunisi berharga untuk membakar semangat tim di kompetisi domestik.

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Dominasi Laskar Sembada tercermin dari lini serang mereka yang tampil luar biasa tajam.

Enam gol kemenangan PSS borong habis oleh duet penyerang mereka. Gustavo Tocantins tampil sebagai bintang lapangan dengan mencetak quattrick (menit 33', 45', 73', dan 90’), sementara Muhammad Dimas Drajad mengemas dua gol (brace) lewat penyelesaian dingin pada menit ke-49 dan 54'.

Seusai laga, Dimas Drajad menyampaikan rasa syukurnya atas kontribusi nyata yang ia berikan bagi Laskar Sembada.

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Penyerang kelahiran Gresik itu menegaskan bahwa keberhasilannya mencetak gol tak lepas dari kedisiplinan menjalankan arahan taktik.

"Kalau saya sebagai pemain, Alhamdulillah saya bisa memberikan kontribusi. Pastinya saya sebagai pemain, saya pasti mendengarkan instruksi dari pelatih," ujar Dimas saat sesi jumpa pers di Ruang Media Stadion Maguwoharjo.