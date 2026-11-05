Harapan Pieter Huistra Setelah PSS Sleman Menang Besar di League Cup

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Kiprah awal PSS Sleman di Grup F I.League Cup 2026/2027 membuahkan hasil manis. Menjamu PSGC Ciamis pada Rabu (4/11/2026) sore WIB, Laskar Super Elang Jawa sukses mengamankan kemenangan dengan skor telak 6-0.

Hasil impresif ini menjadi modal berharga bagi Kim Jeffrey dan kolega dalam mengarungi persaingan ketat di fase grup turnamen tersebut.

Publik Stadion Maguwoharjo menjadi saksi kegemilangan penyerang PSS Gustavo Tocantins yang tampil luar biasa dengan mencetak quattrick pada menit ke-33, 45+2’, 73’, dan 90+2’.

Baca Juga: Kemenangan di League Cup Modal Penting PSS Sleman untuk Melanjutkan Super League

Sedangkan dua gol pelengkap kemenangan PSS disumbangkan oleh Muhammad Dimas Drajad yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-49 dan 54.

Sejak peluit awal dibunyikan, PSS Sleman langsung tampil menekan. Gol pembuka hadir pada menit ke-33 melalui tendangan keras Tocantins memanfaatkan umpan Riko Simanjuntak.

Menjelang turun minum, penyerang bernomor punggung 11 tersebut menggandakan keunggulan lewat titik putih setelah Kim Jeffrey dijatuhkan di kotak terlarang.

Baca Juga: PSS Sleman Tetap Ingin Tampil Dominan di League Cup

Memasuki babak kedua, dominasi tuan rumah semakin tak terbendung. Dimas Drajad melebarkan jarak lewat dua gol beruntun pada menit ke-49 dan 54, yang masing-masing lahir dari umpan ciamik Kim Jeffrey dan Riko Simanjuntak.

Tocantins kemudian melengkapi penampilan spektakulernya dengan dua gol tambahan di menit ke-73 serta 90+2’ usai menerima umpan manis Salman Alfarid.