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Hilang Konsentrasi 10 Menit Buat PSIM Gagal Mendulang Poin di Kandang

Jumat, 06 November 2026 – 20:52 WIB
Hilang Konsentrasi 10 Menit Buat PSIM Gagal Mendulang Poin di Kandang - JPNN.com Jogja
Pertandingan PSIM vs Dewa United di Stadion Sultan Agung Bantul. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta harus merelakan poin di kandang sendiri setelah dipaksa mengakui keunggulan Dewa United dengan skor 1-2.

Gol dramatis tamu yang tercipta pada masa tambahan waktu menyegel kekalahan Laskar Mataram pada laga pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11/2026).

Sejak peluit pertama ditiupkan, kedua tim langsung menyajikan permainan terbuka dan saling serang.

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Dewa United memecah kebuntuan lebih awal pada menit ke-10 melalui titik putih. Denilson Junior yang maju sebagai algojo penalti menjalankan tugasnya dengan tenang dan membawa tim tamu unggul 1-0 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, PSIM Yogyakarta meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan.

Usaha tersebut membuahkan hasil pada menit ke-66 lewat sundulan keras Ezequiel Vidal yang gagal dijangkau kiper Dewa United, merubah skor menjadi imbang 1-1.

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Tamu merespons pada menit ke-70 lewat ancaman sundulan Jean Mangabeira, tetapi beruntung bagi PSIM bola hanya menghantam mistar gawang yang dikawal Cahya Supriadi.

Memasuki menit-menit krusial, intensitas laga kian memuncak. Petaka bagi tuan rumah akhirnya datang pada masa injury time, tepatnya menit 90+5.

PSIM Yogyakarta gagal mendapatkan poin karena gol menit akhir yang dicetak oleh pemain Dewa United.
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TAGS   PSIM Yogyakarta psim jogja psim hari ini psim vs dewa united super league Risto Vidakovic

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