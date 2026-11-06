Pelatih dan Pemain PSIM Sepakat: Wasit Tak Memimpin Laga dengan Baik

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kekalahan 1-2 yang dialami PSIM Yogyakarta atas Dewa United pada laga pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul, Jumat (6/11/2026), diwarnai sorotan tajam terhadap kepemimpinan wasit.

Pelatih dan pemain Laskar Mataram menilai sejumlah keputusan pengadil lapangan tergolong kontroversial dan mengganggu ritme permainan.

Dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan, Pelatih PSIM Yogyakarta Risto Vidakovic secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya atas beberapa ikrar yang diambil oleh wasit sepanjang 90 menit laga.

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"Anda tahu, saya tidak suka mencari-cari alasan atau menjadikan keputusan wasit sebagai alasan untuk tim. Namun, hari ini keputusannya sangat aneh, keputusan-keputusan yang aneh," tegas Risto di SSA Bantul.

Salah satu momen utama yang dikritik pelatih asal Serbia itu adalah keputusan hadiah penalti untuk Dewa United pada menit ke-10, yang berhasil dieksekusi oleh Denilson Junior untuk membawa tim tamu unggul 1-0.

"Penalti itu terlalu banyak (berlebihan). Saya pikir pemain melihat ke sisi lain, bola datang dari belakang, dan saya pikir bagi saya itu bukan penalti karena dia bahkan tidak tahu bahwa seseorang ada di belakangnya," ujar Risto.

Selain masalah penalti, Risto mengeluhkan frekuensi penghentian laga yang dinilainya terlalu tinggi, khususnya pada babak pertama sehingga merusak alur permainan terbuka yang coba dibangun skuadnya.

"Pada menit-menit awal pertandingan, permainan terlalu sering dihentikan. Menurut saya, terlalu banyak penghentian, tetapi kami tidak bisa melakukan apa-apa," tambahnya.