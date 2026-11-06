JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Pelatih dan Pemain PSIM Sepakat: Wasit Tak Memimpin Laga dengan Baik

Pelatih dan Pemain PSIM Sepakat: Wasit Tak Memimpin Laga dengan Baik

Jumat, 06 November 2026 – 21:02 WIB
Pelatih dan Pemain PSIM Sepakat: Wasit Tak Memimpin Laga dengan Baik - JPNN.com Jogja
Pelatih PSIM Yogyakarta Risto Vidacovic (dua dari kiri) saat konferensi pers seusai lagai melawan Dewa United. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kekalahan 1-2 yang dialami PSIM Yogyakarta atas Dewa United pada laga pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul, Jumat (6/11/2026), diwarnai sorotan tajam terhadap kepemimpinan wasit.

Pelatih dan pemain Laskar Mataram menilai sejumlah keputusan pengadil lapangan tergolong kontroversial dan mengganggu ritme permainan.

Dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan, Pelatih PSIM Yogyakarta Risto Vidakovic secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya atas beberapa ikrar yang diambil oleh wasit sepanjang 90 menit laga.

Baca Juga:

"Anda tahu, saya tidak suka mencari-cari alasan atau menjadikan keputusan wasit sebagai alasan untuk tim. Namun, hari ini keputusannya sangat aneh, keputusan-keputusan yang aneh," tegas Risto di SSA Bantul.

Salah satu momen utama yang dikritik pelatih asal Serbia itu adalah keputusan hadiah penalti untuk Dewa United pada menit ke-10, yang berhasil dieksekusi oleh Denilson Junior untuk membawa tim tamu unggul 1-0.

"Penalti itu terlalu banyak (berlebihan). Saya pikir pemain melihat ke sisi lain, bola datang dari belakang, dan saya pikir bagi saya itu bukan penalti karena dia bahkan tidak tahu bahwa seseorang ada di belakangnya," ujar Risto.

Baca Juga:

Selain masalah penalti, Risto mengeluhkan frekuensi penghentian laga yang dinilainya terlalu tinggi, khususnya pada babak pertama sehingga merusak alur permainan terbuka yang coba dibangun skuadnya.

"Pada menit-menit awal pertandingan, permainan terlalu sering dihentikan. Menurut saya, terlalu banyak penghentian, tetapi kami tidak bisa melakukan apa-apa," tambahnya.

Pelatih dan pemain PSIM Yogyakarta memprotes kepemimpinan wasit dalam laga melawan Dewa United. Laskar Mataram takluk di kandang.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   psim PSIM Yogyakarta psim vs dewa united raka Cahyana Risto Vidakovic super league 2026/2027

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU