Banding Diterima, Mauro Caballero Siap Kembali Merumput bersama PSIM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Banding yang dilakukan manajemen PSIM Yogyakarta atas sanksi yang diterima pemainnya Mauro Caballero diterima komite displin PSSI.

Itu artinya sang pemain sudah bisa membela Laskar Mataram.

Sebelumnya, Komdis PSSI menjatuhkan larangan bermain 10 pertandingan kepada Mauro Caballero atas dugaan rasisme saat laga menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengaku lega dengan hasil banding tersebut.

"Putusan ini adalah bukti bahwa PSIM, juga Mauro sebagai individu, sangat menjunjung tinggi respek satu sama lain dan menentang keras tindakan diskriminatif di setiap pertandingan,” ujarnya.

Pemain asal Paraguay itu dipastikan bisa diturunkan di pertandingan terdekat melawan Persik Kediri pada 21 November mendatang.

Mauro sendiri menegaskan komitmen sebagai pemain untuk menolak keras tindakan diskriminatif.

"Saya selalu dan akan selalu menentang segala bentuk rasisme, sepak bola adalah tentang rasa hormat. Saya tidak menyimpan dendam terhadap siapa pun, saya hanya ingin melanjutkan dan kembali melakukan apa yang saya cintai," ujarnya. (mcr25/jpnn)