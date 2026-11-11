JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Banding Diterima, Mauro Caballero Siap Kembali Merumput bersama PSIM

Banding Diterima, Mauro Caballero Siap Kembali Merumput bersama PSIM

Rabu, 11 November 2026 – 18:10 WIB
Banding Diterima, Mauro Caballero Siap Kembali Merumput bersama PSIM - JPNN.com Jogja
Pemain PSIM Yogyakarta Mauro Caballero. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Banding yang dilakukan manajemen PSIM Yogyakarta atas sanksi yang diterima pemainnya Mauro Caballero diterima komite displin PSSI.

Itu artinya sang pemain sudah bisa membela Laskar Mataram.

Sebelumnya, Komdis PSSI menjatuhkan larangan bermain 10 pertandingan kepada Mauro Caballero atas dugaan rasisme saat laga menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Baca Juga:

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengaku lega dengan hasil banding tersebut.

"Putusan ini adalah bukti bahwa PSIM, juga Mauro sebagai individu, sangat menjunjung tinggi respek satu sama lain dan menentang keras tindakan diskriminatif di setiap pertandingan,” ujarnya.

Pemain asal Paraguay itu dipastikan bisa diturunkan di pertandingan terdekat melawan Persik Kediri pada 21 November mendatang.

Baca Juga:

Mauro sendiri menegaskan komitmen sebagai pemain untuk menolak keras tindakan diskriminatif.

"Saya selalu dan akan selalu menentang segala bentuk rasisme, sepak bola adalah tentang rasa hormat. Saya tidak menyimpan dendam terhadap siapa pun, saya hanya ingin melanjutkan dan kembali melakukan apa yang saya cintai," ujarnya. (mcr25/jpnn)

Pemain asing PSIM Yogyakarta Mauro Caballero batal diberi sanksi larangan bermain 10 pertandingan. Pemain Paraguay itu siap kembali merumput.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta sanksi komdis pssi Mauro Caballero psim hari ini psim jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU