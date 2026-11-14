Jeda Internasional Jadi Kunci PSIM untuk Menghadapi Jadwal Padat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelatih PSIM Yogyakarta Risto Vidakovic memanfaatkan momentum jeda internasional untuk membenahi sejumlah aspek permainan timnya.

Evaluasi mendalam terhadap performa Laskar Mataram pada pertandingan sebelumnya menjadi fokus utama agar skuad tampil lebih solid saat kompetisi kembali bergulir.

Risto menegaskan bahwa pembenahan ini sangat krusial mengingat jadwal berat yang sudah menanti timnya selepas jeda kompetisi.

PSIM dijadwalkan langsung menantang Persik Kediri pada 21 November 2026 dalam lanjutan Super League.

"Kami mengevaluasi apa yang perlu ditingkatkan dari pertandingan terakhir dan berusaha menjadi makin baik," ujar Risto.

Pembenahan performa di masa jeda ini menjadi sangat penting karena PSIM tidak akan memiliki banyak waktu untuk melakukan persiapan taktis di lapangan setelah kompetisi dimulai kembali.

Dalam rentang waktu sepekan, Laskar Mataram harus melakoni tiga pertandingan beruntun di dua ajang berbeda.

Empat hari setelah melawan Persik Kediri, PSIM harus bertarung di turnamen League Cup menghadapi Persiku Kudus pada 25 November 2026.