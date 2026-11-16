Terpuruk di Zona Degradasi, PSS Sleman Resmi Pecat Pieter Huistra

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Manajemen PSS Sleman resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala asal Belanda Pieter Huistra pada Senin (16/11/2026).

Keputusan berpisah ini diambil menyusul performa buruk skuad Super Elang Jawa yang masih terjebak di zona degradasi kompetisi BRI Super League 2026/27.

Dalam keterangan resmi yang dirilis klub, pemutusan kontrak tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan tim dan dicapai melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

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"PSS Sleman dan Pieter Huistra telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kerja sama. Keputusan ini diambil melalui komunikasi dan pertimbangan bersama, dengan tetap mengedepankan hubungan baik dan sikap saling menghormati antara kedua belah pihak," tulis pernyataan resmi klub, Senin malam.

Langkah ini tidak terlepas dari hasil minor yang diraih PSS Sleman di bawah arahan Huistra sepanjang awal musim ini.

Dari sembilan pertandingan yang telah dilakoni di BRI Super League 2026/27, PSS baru mampu mengoleksi lima poin.

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Torehan poin minim tersebut berasal dari satu kali kemenangan saat menghadapi PSM Makassar, serta dua hasil imbang kala bersua Persebaya Surabaya dan Bhayangkara FC.

Rentetan hasil kurang maksimal itu membuat PSS Sleman terbenam di papan bawah klasemen sementara.