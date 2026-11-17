jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengirim 78 atlet untuk berlaga dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) Pantai Jakarta 2026.

PON Pantai Jakarta 2026 rencananya akan berlangsung pada 21–27 November.

Puluhan atlet DIY tersebut akan terjun dalam tujuh cabang olahraga, yaitu 16 atlet polo air, empat atlet renang perairan terbuka, delapan atlet bola basket 3x3, sepuluh atlet bola voli pantai, tujuh atlet modern pentathlon, 27 atlet rugby pantai dan enam atlet selam laut.

Baca Juga: 2 Atlet Menembak Asal Gunungkidul Siap Berlaga di Asian Games 2026 Jepang

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan untuk pertama kalinya kompetisi olahraga pantai diselenggarakan di Indonesia dalam format PON.

“Pengalaman yang akan diperoleh hendaknya menjadi modal evaluasi dan pembinaan yang lebih terarah sehingga Yogyakarta makin siap menghadapi kompetisi nasional maupun internasional pada masa mendatang,” kata KGPAA Paku Alam X, Selasa (17/11).

PON Pantai 2026 diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pengembangan olahraga prestasi di Jogja.

Salah satu atlet cabang olahraga bola basket 3x3 putri Dinda mengatakan persiapan mereka hampir mencapai 100 persen untuk mengarungi kegiatan tersebut.

“Harapannya sih yang penting diberi hasil yang terbaik saja. Entah menang atau kalah, yang penting sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan enggak ada yang cedera pastinya,” kata Dinda. (mcr25/jpnn)