jogja.jpnn.com, SLEMAN - Manajemen PSS Sleman secara resmi menunjuk Demerson Bruno Costa sebagai pelatih sementara atau caretaker tim utama skuad Super Elang Jawa.

Penunjukan ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan program latihan, persiapan pertandingan, serta agenda kompetisi BRI Super League 2026/27 selama masa transisi kepelatihan.

Direktur PSS Sleman Yoni Arseto mengatakan keputusan memberikan mandat kepada Demerson didasari oleh rekam jejak dan pemahamannya yang mendalam terhadap karakter serta dinamika tim.

Sosok asal Brasil tersebut diketahui telah mengemban peran sebagai asisten pelatih sejak kompetisi Championship 2025/26, berlanjut pada masa pramusim, hingga mendampingi tim di BRI Super League 2026/27.

Selain faktor teknis, kemampuan komunikasi lintas bahasa yang dimiliki Demerson menjadi nilai tambah di mata manajemen, mengingat latar belakang kebangsaan dan bahasa para pemain PSS Sleman yang beragam.

"Kami memberikan kepercayaan kepada Demerson untuk mendampingi tim selama masa transisi ini. Pengalaman dan pemahamannya terhadap tim, serta kemampuannya menjalin komunikasi dengan para pemain dari berbagai latar belakang, menjadi pertimbangan kami untuk memastikan kesinambungan program kepelatihan dan kesiapan tim menghadapi pertandingan berikutnya," ujar Yoni Arseto.

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Manajemen berharap seluruh pemain, jajaran ofisial, dan keluarga besar PSS Sleman terus menjaga soliditas serta memberikan dukungan penuh agar tim tetap fokus menatap laga-laga ke depan.

Penunjukan Demerson merupakan tindak lanjut setelah manajemen PSS Sleman resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala asal Belanda Pieter Huistra, pada Senin (16/11/2026) malam.