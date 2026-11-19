jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pieter Huistra meninggalkan pesan khusus kepada seluruh penggawa PSS Sleman sebelum resmi berpisah dengan klub berjuluk Super Elang Jawa tersebut.

Pelatih asal Belanda itu meminta tim tetap menjaga keyakinan bahwa performa mereka akan membaik dan berjuang maksimal pada laga-laga berikutnya.

Pesan terakhir Huistra tersebut disampaikan langsung oleh caretaker PSS Sleman Demerson Bruno Costa yang kini mengambil alih kendali tim.

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Menurut Demerson, Huistra mengungkapkan kesedihannya harus meninggalkan klub meski merasa bangga pernah menjadi bagian dari PSS Sleman.

“Coach Pieter sampaikan bahwa dia sedih karena harus keluar, dia bilang senang bisa kerja untuk PSS Sleman. Dia tetap percaya tim akan lebih baik lagi. Di sepak bola, adalah hal yang biasa ada yang keluar dan masuk. Dia juga berpesan kami harus 100 persen untuk laga selanjutnya,” ujar Demerson saat konferensi pers menjelang laga melawan Arema FC, Kamis (19/11), dikutip dari laman resmi I.League.

Pesan itu menjadi pemacu semangat bagi skuad PSS Sleman yang tengah bersiap menghadapi pekan ke-10 BRI Super League 2026/27.

PSS dijadwalkan menjamu Arema FC di Stadion Maguwoharjo pada Jumat (20/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Laga kontra Singo Edan menjadi ujian perdana bagi Demerson pascakepergian Huistra.