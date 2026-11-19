jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman mematangkan persiapan menjelang laga pekan ke-10 BRI Super League 2026/27 melawan Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (20/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi momentum kebangkitan Super Elang Jawa sekaligus laga perdana di bawah arahan caretaker Demerson setelah berpisah dengan Pieter Huistra.

Demerson menilai persiapan tim berjalan cukup baik meski skuad sempat menghadapi situasi sulit akibat perpisahan dengan Huistra pekan lalu.

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Ia menegaskan para pemain harus menatap ke depan dan mematok target wajib meraih kemenangan.

“Persiapan untuk laga lawan Arema FC cukup bagus, kami masih ada waktu untuk sesi latihan lagi. Pekan lalu, situasi agak kurang bagus karena Coach Pieter (Huistra) berpisah. Situasi sulit, tetapi kami harus angkat kepala, melihat ke depan karena ada laga untuk besok. Satu misi untuk besok adalah kami harus bisa mendapatkan tiga poin,” kata Demerson dalam sesi jumpa pers menjelang laga, Kamis (19/11/2026).

Kemenangan atas Singo Edan menjadi harga mati bagi PSS untuk memutus puasa kemenangan dalam lima pertandingan terakhir sekaligus keluar dari tekanan zona merah.

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Saat ini, PSS terbenam di peringkat ke-16 klasemen setelah baru mengoleksi satu kemenangan, dua hasil imbang, dan enam kekalahan dari sembilan laga.

Demerson mengakui masih banyak aspek yang harus dibenahi untuk mengangkat performa tim.