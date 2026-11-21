jogja.jpnn.com, SLEMAN - Hilangnya konsentrasi pada awal pertandingan menjadi faktor utama di balik kekalahan telak PSS Sleman atas Arema FC pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11/2026), Super Elang Jawa harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor mencolok 0-3.

Gol cepat yang bersarang di gawang PSS pada menit-menit awal membuat ritme permainan tuan rumah langsung terganggu.

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Kondisi tersebut memberikan keuntungan mental bagi Arema FC, sementara para pemain PSS kesulitan mengembangkan permainan hingga peluit panjang dibunyikan.

Caretaker PSS Sleman Demerson Bruno Costa tidak menampik bahwa kelengahan anak asuhnya sejak peluit pertama menjadi titik awal petaka tim.

Padahal, aspek fokus sepanjang pertandingan sudah menjadi poin utama yang ditekankan tim pelatih sebelum laga dimulai.

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"Menurut saya, hasil pertandingan ini kurang baik. Kami tidak berhasil mendapatkan hasil maksimal. Sejak menit pertama pertandingan, kami sudah kebobolan, padahal bermain di kandang sendiri. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan pentingnya menjaga fokus sepanjang laga," ujar Demerson dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan.

Selain masalah konsentrasi di awal laga, lemahnya antisipasi terhadap skema bola mati lawan turut memperburuk situasi tuan rumah.