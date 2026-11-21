jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan melanjutkan perjuangan mereka di kompetisi Super League. Cahya Supriadi dkk akan menghadapi Persik Kediri sore ini.

PSIM Yogyakarta sedikit diuntungkan karena pertandingan tersebut digelar di Gresik, Jawa Timur.

Selain itu, pertandingan nanti juga dipastikan digelar tanpa penonton.

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Pelatih PSIM Yogyakarta Risto Vidakovic mengatakan bahwa pertandingan akan terasa berbeda tanpa kehadiran penonton.

"Menurut saya, bagi kedua tim ini adalah sesuatu yang tidak biasa, tetapi bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami harus berusaha memberikan yang terbaik di mana saja kami bermain,” kata Risto.

Mantan pelatih PSS Sleman itu menyebut timnya telah melakukan persiapan yang baik memanfaatkan jeda internasional sebelumnya.

"Kami mencoba memperbaiki kelemahan taktik kami dan kami ingin melihat bagaimana respons tim di pertandingan selanjutnya,” katanya.

Dari sisi pemain, Cahya Supriadi bersama rekan-rekannya akan berusaha menghadirkan penampilan terbaik.