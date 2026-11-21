jogja.jpnn.com, SLEMAN - Manajemen PSS Sleman akhirnya angkat bicara menanggapi insiden kericuhan yang terjadi di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pascapertandingan melawan Arema FC pada Jumat (20/11/2026).

Pihak klub menyatakan memahami besarnya kekecewaan suporter akibat kekalahan telak 0-3, tetapi mengimbau agar aspirasi disampaikan secara damai tanpa tindakan anarkistis.

Kericuhan tersebut pecah sesaat setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

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Sejumlah oknum suporter yang kecewa turun dari tribun ke area lapangan, menggedor pagar pembatas, hingga merusak sejumlah fasilitas stadion.

Situasi memanas tersebut sempat membuat rombongan tim beserta bus Arema FC tertahan di dalam area stadion sebelum akhirnya berhasil dikendalikan oleh petugas keamanan.

Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Match Organizing Committee (MOC) PSS Sleman Ariono menegaskan bahwa panitia sebenarnya telah melakukan berbagai langkah antisipasi serta koordinasi intensif bersama pihak keamanan untuk mengawal jalannya laga.

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"Kami memahami kekecewaan dan ekspresi yang muncul pascapertandingan, meskipun berbagai langkah antisipasi dan koordinasi telah dilakukan bersama pihak-pihak terkait," ujar Ariono dalam keterangan resminya, Sabtu (21/11/2026) siang.

Meski situasi sempat memanas, manajemen Super Elang Jawa tetap memberikan apresiasi kepada jajaran keamanan dan seluruh pihak yang sigap meredam situasi sehingga kondisi dapat kembali dikendalikan dengan mengutamakan keselamatan bersama.