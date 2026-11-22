jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta sukses mencuri satu poin dari markas Persik Kediri setelah bermain imbang 2-2 dalam laga lanjutan BRI Super League pada Sabtu (21/11).

Gol telat Marvin Loria di penghujung masa injury time memastikan Laskar Mataram terhindar dari kekalahan sekaligus membawa pulang sejumlah modal berharga untuk perjalanan tim ke depan.

Hasil dramatis di kandang Macan Putih ini bukan sekadar tambahan angka di klasemen, melainkan juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad PSIM.

Setelah sempat unggul lewat gol Pulga Vidal pada menit ke-56 dan disamakan Persik pada menit ke-83, Laskar Mataram justru tertinggal 1-2 akibat gol tuan rumah pada menit ke-90+8.

Alih-alih mengibarkan bendera putih, PSIM terus melancarkan serangan hingga Marvin Loria menyamakan kedudukan pada detik-detik akhir tambahan waktu.

Marvin Loria mengaku lega bisa berkontribusi menyelamatkan tim dari kekalahan di laga yang penuh tekanan.

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Ia menegaskan bahwa poin tersebut sangat dibutuhkan tim dan dirinya selalu berupaya memberikan yang terbaik demi membantu rekan setim, pelatih, serta klub meraih hasil maksimal di setiap pertandingan.

“Saya sangat senang bisa membantu tim dengan sebuah gol dan hasil imbang karena kami tentu sangat membutuhkan poin," ujar Loria.