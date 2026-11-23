jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSSI mengecam keras kericuhan yang pecah seusai laga PSS Sleman melawan Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (20/11).

Insiden tersebut menjadi perhatian serius federasi menyusul adanya aksi masuknya sejumlah penonton ke lapangan, indikasi perusakan fasilitas stadion, hingga dugaan tindakan kekerasan.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa aspek keselamatan seluruh elemen pertandingan, mulai dari pemain, ofisial, petugas, hingga penonton harus menjadi prioritas utama.

Ia pun mengajak I.League, klub, panitia pelaksana, aparat keamanan, dan kelompok suporter untuk bersinergi memperketat pengamanan agar insiden serupa tidak terulang.

“Apa pun hasil pertandingan, kekerasan tidak bisa dibenarkan. Orang harus bisa datang ke stadion, mendukung timnya, dan pulang dengan aman. PSSI siap bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan itu,” ujar Erick, dikutip dari laman resmi PSSI.

Selain mengecam, Erick menyatakan dukungan penuh PSSI terhadap proses hukum yang dilakukan kepolisian untuk menyelidiki dugaan tindak kekerasan maupun perusakan fasilitas pascapertandingan.

Baca Juga: Hilang Konsentrasi Jadi Biang Keladi Kekalahan Telak PSS Sleman dari Arema FC

“Kami mendukung kepolisian mengusut kejadian ini sampai tuntas. PSSI bersama I.League siap membantu menyediakan laporan pertandingan, rekaman, dan informasi lain yang dibutuhkan,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi menyampaikan bahwa federasi telah mendorong Komite Disiplin (Komdis) PSSI untuk segera memproses laporan dan rekomendasi sanksi yang diajukan oleh operator kompetisi, I.League.