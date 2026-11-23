jogja.jpnn.com, SLEMAN - Insiden kericuhan suporter yang pecah di Stadion Maguwoharjo, Sleman, mendapat sorotan tajam dari federasi sepak bola dunia atau FIFA.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihak FIFA sampai menghubunginya secara langsung untuk meminta penjelasan serta mendesak langkah investigasi cepat atas kerusuhan tersebut.

Kericuhan itu terjadi saat laga pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027 yang mempertemukan tuan rumah PSS Sleman melawan Arema FC, Jumat (20/11/2026).

Dalam insiden tersebut, sejumlah oknum suporter nekat merangsek turun ke lapangan yang disertai indikasi perusakan fasilitas stadion hingga dugaan tindakan kekerasan.

Erick menegaskan kontak langsung dari FIFA menjadi sinyal bahwa insiden ini merupakan persoalan serius.

Terlebih, FIFA selama ini telah memberikan kelonggaran dan masa transisi pembenahan tata kelola keamanan sepak bola Indonesia.

"FIFA sudah menelepon (soal) masalahnya. Baru saja ada pertemuan di kantor FIFA mengenai pendidikan safety and security. Jadi, banyak dari stakeholder kepolisian, pemerintah daerah, klub-klub mengadakan diskusi dan pendalaman atas kejadian," kata Erick kepada pewarta di Bogor, Minggu (22/11/).

Menurut Erick, FIFA meminta PSSI segera mengambil tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terus berulang.