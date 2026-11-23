jogja.jpnn.com, SLEMAN - Klub kebanggaan warga Sleman, PSS Sleman, kini berada di ujung tanduk dan terancam hukuman berlipat dari federasi sepak bola nasional.

Ancaman ini muncul menyusul insiden kericuhan suporter yang pecah setelah tim berjuluk Elang Jawa tersebut takluk 0-3 dari Arema FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (20/11/2026).

Dalam laga tersebut, sejumlah penonton nekat merangsek masuk ke area lapangan yang disertai indikasi perusakan fasilitas stadion hingga dugaan tindakan kekerasan.

Merespons kejadian ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama operator kompetisi (I.League) telah memberi sinyal keras.

Berdasarkan pernyataan petinggi PSSI dan rekomendasi operator liga, berikut sederet potensi sanksi berat yang mengancam PSS Sleman selaku tuan rumah:

1. Pengurangan Poin di Klasemen

Erick Thohir secara terbuka menyebut opsi sanksi paling ekstrem yang mungkin diterima oleh PSS Sleman adalah pengurangan poin.

Menurutnya, insiden yang terjadi di dalam area stadion memiliki tingkat pelanggaran dan hukuman yang sangat tinggi, terutama saat sudah mengancam keselamatan wasit, pemain, maupun penonton lainnya.

"Kalau perlu ada pengurangan poin apakah di tahun ini, tahun depan, saya tidak tahu karena saya sudah bilang saat di dalam stadion itu sudah pasti hal yang sangat tinggi tingkatan hukumannya. Kalau di luar stadion, pasti kami harus bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan ranah-ranahnya kami bagi," tegas Erick kepada pewarta, Minggu (22/11/2026).