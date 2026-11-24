jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta mematangkan persiapan menjelang laga debutnya di ajang League Cup menghadapi Persiku Kudus yang akan digelar pada Rabu (25/11/2026) di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur.

Meski dihadapkan pada masa persiapan yang sangat singkat serta perubahan lokasi pertandingan, skuad berjuluk Laskar Mataram tetap membidik hasil maksimal.

Sebelumnya, duel pembuka melawan Persiku Kudus dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Namun, venue pertandingan dipindahkan ke Lamongan akibat adanya tabrakan jadwal. Selain perubahan lokasi, PSIM hanya memiliki waktu persiapan efektif selama dua hari setelah melakoni laga di kompetisi Super League pada akhir pekan lalu.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar memastikan bahwa kondisi seluruh pemain yang disiapkan untuk turun di League Cup berada dalam keadaan siap tempur tanpa kendala berarti.

“Kami bersyukur para pemain yang disiapkan untuk League Cup tidak mengalami kendala untuk pertandingan besok,” ujar Iksan.

Dalam turnamen ini, PSIM Yogyakarta tergabung satu grup bersama Persiku Kudus dan Persikad Depok. Menghadapi jadwal padat, manajemen dan tim pelatih memutuskan memanfaatkan League Cup sebagai momentum rotasi pemain.

Turnamen ini menjadi panggung pembuktian bagi para pemain lokal yang selama ini mencatatkan menit bermain minim di kompetisi reguler.