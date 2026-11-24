jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman dipastikan harus menjalani sisa pertandingan kandang tanpa kehadiran penonton hingga berakhirnya musim kompetisi BRI Super League 2026/27.

Hukuman berat ini dijatuhkan oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI buntut dari kericuhan yang terjadi saat skuad Super Elang Jawa menjamu Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan salinan ringkasan keputusan sidang Komdis PSSI tertanggal Minggu (22/11/2026) yang disampaikan melalui surat pengantar Sekjen PSSI Yunus Nusi, PSS Sleman dijatuhi tiga sanksi sekaligus dengan total akumulasi denda mencapai Rp 190 juta.

Hukuman paling krusial tertuang dalam Nomor Keputusan 063/SL/SK/KD-PSSI/XI/2026. Dalam putusan tersebut, PSS dilarang menggelar pertandingan kandang dengan penonton serta dilarang menghadirkan suporter tim tamu hingga akhir musim 2026/27 di seluruh kompetisi resmi PSSI, ditambah denda sebesar Rp 100 juta.

Sanksi ini dipicu oleh aksi anarkistis oknum suporter selepas laga pekan ke-10 tersebut berakhir.

Berdasarkan fakta sidang Komdis, massa merangsek masuk ke lapangan untuk mengejar pemain PSS Sleman, membakar jaring gawang sisi selatan, hingga melakukan penganiayaan terhadap jajaran manajemen PSS dan suporter Arema FC.

Selain sanksi tanpa penonton, manajemen PSS juga harus menanggung dua putusan denda lainnya yang merujuk pada Kode Disiplin PSSI 2025:

Nomor Keputusan 062/SL/SK/KD-PSSI/XI/2026: Denda sebesar Rp50 juta dan peringatan keras akibat aksi suporter di Tribun Barat yang melemparkan air minum kemasan dalam jumlah banyak ke arah lapangan saat jeda babak pertama dan usai laga.

Nomor Keputusan 063/SL/SK/KD-PSSI/XI/2026: Larangan menggelar laga kandang dengan penonton dan larangan suporter tamu hingga akhir musim 2026/27, disertai denda Rp100 juta. Keputusan ini memiliki opsi banding sesuai Pasal 117 Kode Disiplin PSSI.

Nomor Keputusan 064/SL/SK/KD-PSSI/XI/2026: Denda sebesar Rp40 juta dan ancaman hukuman lebih berat terkait insiden pembakaran jaring gawang sisi selatan serta tindakan penganiayaan. Putusan ini bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.

Manajemen Pilih Terima Sanksi

Meski memiliki hak untuk mengajukan banding atas sanksi larangan penonton pada keputusan nomor 063, manajemen PSS Sleman memutuskan untuk tidak menempuh jalur tersebut.